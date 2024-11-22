22 Kas 2024 11:05
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News ID: 85667158
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Harezi: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı Batı'nın ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardı

22 Kas 2024 11:05
News ID: 85667158
Harezi: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı Batı'nın ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardı

Tahran, İRNA- İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Seyid Kemal Harezi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işledikleri gerekçesiyle tutuklama kararı almasını memnuniyetle karşıladı. Harezi, "Bu karar, Batılıların gerçek yüzünü de ortaya koymaktadır" dedi.

 Harezi, UCM üyesi Avrupa ülkelerine seslenerek, bu kararı uygulamaları ve şimdiye kadar neden böyle suçluları desteklediklerini açıklamaları gerektiğini belirterek "Bu ülkeler, ölümcül silahlar ve mali kaynaklarını neden bu rejimin emrine verdiklerini açıklamak zorundalar" dedi.  

 Harezi, İsrail rejiminin savaş suçlarının UCM tarafından onaylanmasının ardından Avrupalıların hala bu rejime siyasi, mali ve askeri destek verip vermeyeceklerini netleştirmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın UCM’nin hiçbir itibarı olmadığını söylemesini eleştirerek, "Bu tür açıklamalar, Batılı devletlerin gerçek ve çirkin yüzünü açıkça göstermektedir. Medeniyet iddiasında bulunuyorlar, ancak insan haklarının en büyük ihlalcileridir" ifadelerini kullandı.  

Harezi, Gazze ve Lübnan'daki savaşların birçok gerçeği ortaya çıkardığını ve Batı’nın demokrasi ve insan hakları iddialarını çürüttüğünü ifade ederken "Son BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze'de ateşkesi destekleyen 14 üyenin onayına rağmen ABD’nin veto kararı, İsrail rejiminin suçlarına ortak olduğunu göstermektedir" dedi.  

Harezi’nin bu açıklamaları, Batı'nın İsrail rejimine yönelik politikalarının daha fazla sorgulanmasına yol açtı.

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