12 Ara 2024 18:06
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News ID: 85688133
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Garibabadi’den Grossi’nin İsrail’in nükleer silahları itirafına tepki

12 Ara 2024 18:06
News ID: 85688133
Garibabadi’den Grossi’nin İsrail’in nükleer silahları itirafına tepki

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Hukuk İşleri Sorumlusu Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’nin İsrail rejiminin nükleer silahlarına ilişkin itirafına tepki gösterdi.

Ajansın İran’a yönelik çifte standartlı tutumunu eleştiren Garibabadi, Grossi’nin İran’dan nükleer yayılma ihtimali konusunda yaptığı açıklamaların tamamen gayri profesyonel ve siyasi bir tutum olduğunu belirtti.

Garibabadi, Grossi’nin İsrail’in nükleer silahlarına ilişkin itirafını önemli bir gelişme olarak nitelendirdi ve  ancak bu itirafın yeterli olmadığını belirterek "Genel Direktör, bu rejimin elindeki nükleer silahları kınamalı, bunların yok edilmesini talep etmeli ve rejimi Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) katılmaya zorlamalıdır." dedi. 

Garibabadi, Grossi’nin İran hakkında yaptığı nükleer yayılma ihtimali yönündeki açıklamaları ise sert bir şekilde eleştirerek, bu tür ifadelerin ajansın görev tanımına aykırı olduğunu vurguladı ve  "Ajansın Genel Direktörü, siyasi motivasyonlarla hareket eden ülkelerin yetkilileri gibi varsayımlar ve tahminlere dayanarak konuşamaz" ifadelerini kullandı. 

Mesajının sonunda Garibabadi, İran’ın nükleer taahhütlerine bağlı olduğunu, ancak mevcut adaletsiz yaptırımlar devam ettiği sürece, yükümlülüklerini aşan ek denetimleri kabul etmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, UAEA’nın yalnızca nükleer materyallerin sapmasıyla ilgili kesin tespitlerde bulunması durumunda bunu rapor etmesi gerektiğini, varsayımların ve spekülasyonların medya aracılığıyla paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

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