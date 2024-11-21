Kanada'nın İran karşıtı insan hakları kararını reddediyoruz

Zehra İrşadi, BM Genel Kurulu’nun 3. Komitesi’nde yaptığı konuşmada, her yıl Kanada tarafından İran’a karşı sunulan bu siyasi karar tasarısının seçici, taraflı ve ikiyüzlü niteliğine vurgu yaptı. İrşadi, İran’ın daima iyileştirme alanları olduğunu kabul ettiğini belirterek, ancak bu tür kararların adil ve yapıcı bir yaklaşımdan uzak olduğunu ifade etti.

Batılı Destekçiler İsrail'in Suçlarını Görmezden Geliyor

İrşadi konuşmasında, bu kararın destekçileri arasında yer alan Kanada, ABD, İngiltere ve Almanya’yı sert bir dille eleştirerek, bu ülkelerin “çocuk katili ve işgalci” İsrail rejiminin vahşetlerini utanmadan desteklediğini söyledi. ABD’nin, Gazze'de katliamları durdurmaya yönelik herhangi bir karar veya değişiklik önerisini veto ettiğini ve Almanya ile birlikte İsrail’e silah sağlayarak bu savaş suçlarına ortak olduğunu belirten İrşadi, İngiltere’nin ise İsrail’in tüm suçlarını “meşru müdafaa hakkı” olarak nitelendirip, Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak tanımlamaktan kaçındığını ifade etti. Kanada'nın ise ya Gazze’deki soykırım karşısında sessiz kaldığını ya da İsrail rejimini güçlendirmek için askeri birlikler gönderdiğini söyledi.

Çocuk Katliamları Karşısında Batı’nın Sessizliği

İrşadi konuşmasında “Kadınların ve çocukların katledilmesi, annelerinin gözleri önünde çocukların yakılması, Almanya Dışişleri Bakanı’nın İsrail rejimi karşıtı bir karar tasarısını desteklemesi için yeterli değil mi? Elbette değil! Çünkü İsrail’e silah satışından elde edilen kârı tehlikeye atmaz. Kanada, Gazze'deki soykırım karşısında sessizliğini sürdürüyor. Acaba her gün parçalanan çocukların sayısı, Kanada’nın tepki vermesi için yeterli mi?” sorularını yöneltti.

İrşadi ayrıca, Kanada’nın kendi tarihinde yerli çocuklara yönelik soykırımı hatırlatarak, bu ülkenin Gazze’deki soykırım karşısındaki sessizliğinin şaşırtıcı olmadığını vurguladı.

Batı’nın Çifte Standardı

Kanada ve Batılı ülkelerin çifte standardını eleştiren İrşadi, Gazze ile dayanışmalarını ifade eden yüzlerce öğrenci, akademisyen ve üniversite personelinin şiddetle bastırılması ve keyfi olarak tutuklanmasını “ifade özgürlüğü” ve “toplanma özgürlüğü” gibi sloganlarla örtüşmeyen derin bir ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.

İran, Batılı ülkelerin İsrail’e verdiği desteği eleştirirken, Kanada'nın İran’a karşı insan hakları konusunda karar tasarısı sunmasını adaletsiz ve siyasi bir girişim olarak değerlendirdi.