12 Ara 2024 16:13
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Irakçi ve Al Sani, Siyonist rejimin Suriye altyapılarına saldırılarının durdurulmasını vurguladı

12 Ara 2024 16:13
News ID: 85688057
Irakçi ve Al Sani, Siyonist rejimin Suriye altyapılarına saldırılarının durdurulmasını vurguladı

Tahran, İRNA: İran İslam Cumhuriyeti ve Katar dışişleri bakanları, yaptıkları telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin Suriye altyapılarına yönelik saldırılarının ve bu ülkenin daha fazla topraklarının işgalinin durdurulması için ciddi çabaların ve eylemlerin gerekliliğini vurguladı.  

Bugün sabah saatlerinde, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye'deki gelişmelere ve ortak ilgi alanlar kapsamında bölgesel gelişmeler hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  

Görüşmede, taraflar Siyonist rejimin saldırılarının durdurulması ve Suriye'nin daha fazla toprak kaybının önlenmesi için uluslararası düzeyde çaba gösterilmesinin önemini dile getirdi.  

Ayrıca, Suriye'de istikrarın sağlanması ve halkın iradesinden kaynaklanan kapsayıcı bir siyasi sistemin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla iki ve çok taraflı istişarelerin sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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