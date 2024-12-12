Irakçi ve Al Sani, Siyonist rejimin Suriye altyapılarına saldırılarının durdurulmasını vurguladı

Bugün sabah saatlerinde, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye'deki gelişmelere ve ortak ilgi alanlar kapsamında bölgesel gelişmeler hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, taraflar Siyonist rejimin saldırılarının durdurulması ve Suriye'nin daha fazla toprak kaybının önlenmesi için uluslararası düzeyde çaba gösterilmesinin önemini dile getirdi.

Ayrıca, Suriye'de istikrarın sağlanması ve halkın iradesinden kaynaklanan kapsayıcı bir siyasi sistemin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla iki ve çok taraflı istişarelerin sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.