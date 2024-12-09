Bekaî: İsrail, Gazze'deki soykırımı yoğunlaştırmak için Suriye'deki karmaşık durumdan yararlanıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Soykırımın Yasaklanması Sözleşmesi'nin onaylanmasının yıldönümü dolayısıyla X sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, 9 Aralık 1948'de kabul edilen Soykırım suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin onaylandığı tarihe denk geliyor.

Dünyada soykırımın bir daha tekrarlanmamasını sağlayacak anlaşmanın onaylanmasından 76 yıl sonra, işgal altındaki Filistin'de gözlerimizin önünde tam kapsamlı bir soykırım yaşanıyor.

İnsan Hakları Konseyi'nin Filistin İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese'nin Ekim 2024 tarihli raporunda, "İsrail, Filistin'i yok etme hedefi üzerine kurulmuştur ve tüm siyasi sistemi bu hedefe ulaşmayı hedeflemektedir." Aslında soykırım, Filistin'de yüzyıldır sürdürülen sömürgeci imha projesinin bir parçasıdır; [Bu soykırım] uluslararası sistemin ve insanlığın yüz karasıdır ve durdurulmalı, soruşturulmalı ve yargılanmalıdır. Uzun zaman önce, 26 Ocak 2024'te Uluslararası Adalet Divanı, soykırımın durdurulması ve Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı her türlü eylemin engellenmesinin gerekliliği konusunda açık kararlar vermişti. İşgalci rejim, Mahkemenin bu konudaki 6 geçici emrinin hiçbirini uygulamamış ve soykırım yapmaya devam etmektedir.

Bugünlerde İsrail rejimi, Gazze'deki soykırımı yoğunlaştırmak için Suriye'deki karmaşık durumdan yararlanıyor. Uluslararası toplumun insanlığa destek vermek ve yüz yıldır aralıksız devam eden bu soykırımı sona erdirmek için ayağa kalkmasının zamanı geldi."