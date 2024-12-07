İsmail Bekaî medyada çıkan bazı haberlere yanıt olarak bugün öğle saatlerinde "İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki büyükelçiliğinin boşaltıldığı yönündeki haberler doğru değildir ve İran İslam Cumhuriyeti büyükelçiliği faaliyetlerini sürdürmektedir." açıklamasında bulundu.
Suriye'deki son gelişmelerin ardından dün (Cuma) İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki büyükelçiliğinin boşaltıldığına ilişkin asılsız haberler basına yansıdı.
Bekaî: Şam'daki İran büyükelçiliğinin boşaltıldığı haberi doğru değil
Tahran, İRNA – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü basında çıkan bazı haberlerle ilgili olarak "İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki büyükelçiliğinin boşaltıldığı haberi doğru değil." dedi.
İsmail Bekaî medyada çıkan bazı haberlere yanıt olarak bugün öğle saatlerinde "İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki büyükelçiliğinin boşaltıldığı yönündeki haberler doğru değildir ve İran İslam Cumhuriyeti büyükelçiliği faaliyetlerini sürdürmektedir." açıklamasında bulundu.
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