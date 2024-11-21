İran Büyükelçisi: Tek taraflı yaptırımlar uluslararası hukukun ihlalidir

İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Ali Bahreyni, Uluslararası Yaptırımlar, Ticaret ve İnsan Hakları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, tek taraflı yaptırımların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu değerlendirerek "Tek taraflı yaptırımlar, hükümetler ve uluslar üzerinde baskı oluşturmaya yönelik yasa dışı ve zalimane bir araçtır.

Çoğu zaman demokrasiyi ya da insan haklarını koruma adı altında uygulanan bu yaptırımlar egemenlik, müdahale etmeme, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü gibi ilkelerle doğrudan çelişmektedir." ifadesine dikkat çekti

"Temelde belirli ülkelerin dış politika çıkarlarına dayalı olarak oluşturulan bu eylemler, ekonomik ve mali gücü, ülkelerin ekonomik ilişkilerine müdahale edecek bir silaha dönüştürmüştür." diyen Bahreyni sözlerinin devamında "İran hava yolları ve gemicilik hatlarına uygulanan yaptırımlar, bazı Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler'in kapsamlı çerçevesini görmezden gelip sınırlı ve tek taraflı ittifaklara güvenme istekliliğini gösteren bu eylemlerin örnekleridir." dedi.

İran büyükelçisi ayrıca Batı medyasının bu insani sonuçlara karşı ilgisizliğini de eleştirerek "Bu medya kuruluşları genellikle yaptırımları hükümetlerin davranışlarını değiştirmek veya savaşı önlemek için meşru bir araç olarak meşrulaştırmaya çalışırken, yaptırımların savunmasız nüfus üzerindeki yıkıcı etkilerini göz ardı ediyor." diye ekledi.