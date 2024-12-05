Gazze’de sağlık krizi: İşgalcilerin ablukası hayatları tehdit ediyor/ uluslararası toplum işgalcilere baskı yapsın

El-Dekran, Siyonist rejimin ağır ablukası ve devam eden saldırılar nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiğini belirtti.

Gazze Şeridi’nde tüm geçiş noktalarının kapatıldığını ve ilaç ile tıbbi malzeme girişinin engellendiğini ifade eden el-Dekran, “Son altı ayda 25 binden fazla hasta ve yaralı, acil tedavi için Gazze dışına çıkmaya ihtiyaç duydu. Ancak bu engellemeler nedeniyle hayatları tehlikede” dedi.

Özellikle 2.500’ü çocuk olmak üzere 10 bin kanser hastasının ciddi risk altında olduğunu vurgulayan El-Dekran, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine “İşgalcilere baskı yapılarak bu insanların hayatlarının kurtarılması gerekiyor. Şu an yaşananlar bir insanlık felaketidir.” çağrısında bulundu.



Gazze’de sağlık sisteminin maruz kaldığı bu kriz, uluslararası toplumun dikkatini bekliyor.