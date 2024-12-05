Hamas, İsrail zindanlarındaki Filistinli tutsakların serbest bırakılması için acil eylem talep etti

Hamas, yaptığı açıklamada, Çarşamba günü, İsrail zindanlarında işkence ve zalimce kötü muamele nedeniyle şehit olan tutsak Muhammed Velid Hüseyin el-Arif'in şehadetini kınadı.

Bu hareket açıklamasında, ne kadar uzun sürerse sürsün, işgalci İsrail rejiminin, Filistin halkına karşı işlediği bu suçun ve soykırım suçlarının bedelini ödeyeceğini ve yargılanacağını vurguladı.

Hamas, İsrail rejimi hükümeti bakanlarından ve özellikle de aşırı sağcı İçişleri Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinli tutsakların idamını yasal hale getirmeye yönelik çabalarına dikkat çekerek, İsrail rejimi zindanlarında ağır zulme, işkenceye ve sistematik kötü muameleye tabi tutulan bu tutsakların kurtarılması için acil eylem çağrısında bulundu.

Daha önce, Filistinli Tutsaklar ve Esirler İşleri İdaresi ve Ramallah'ta bulunan Esirler Kulübü, Çarşamba günü, Filistinli Muhammed Velid Hüseyin el-Arif (45 yaşında, Nurşems Kampı, Tulkerm) adlı tutsağın, Siyonist zindanlarında şehit olduğu bilgisini vermişti.

Habere göre, bu Filistinli tutsak, birkaç gün önce İsrail işgal güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Filistinli Esirler ve Özgürler Komitesi ile Filistin Esirler Kulübü, el-Arif'in daha önce 20 yıl boyunca İsrail zindanlarında tutuklu kaldığını vurguladı.

Geçen yılın 7 Ekim'inde Gazze'ye karşı başlatılan savaşın başlangıcından bu yana, İsrail rejimi zindanlarında 40'a yakın Filistinli tutsak şehit oldu.