Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın Tahran Ziyareti Başladı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov Tahran’da Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi tarafından karşılandı.
Bu ziyaret Türkmenistan Cumhurbaşkanı olarak Serdar Berdi Muhammedov’un ilk Tahran ziyareti. Berdi Muhammedov bundan yaklaşık bir yıl önce Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak İran’a gelmişti.
Muhammedov’un Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi olarak İran’a geldiği sırada Ayetullah Reisi “Tahran’ın karşı tarafların enerji ve ticaret alanları başta olmak üzere farklı alanlardaki işbirliğin artması ve ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusundaki önerilerine açık olduğunu belirtmişti.
Muhammedov bundan önce Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi Saadabad Sarayında Türkmenistanlı Mevkidaşıyla görüşecek. Görüşmede ekonomik ve ticari işbirliği başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.
İran ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları’nın görüşmesinde Tahran ve Aşkabat arasında birkaç işbirliği sözleşmesinin imzalanacağı duyuruldu.
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov iki günlük Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi dışında diğer İranlı yüksek yetkililer ile de görüşecek.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
Tahran, İRNA- Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov Tahran’a vardıktan sonra İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanı Kasımi tarafından karşılandı.
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov Tahran’da Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi tarafından karşılandı.
İlgili haberler
-
İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları’nın Görüşmesinden Kareler
Tahran, İRNA- Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Merdof Tahran ziyaretinde bugün İran Dışişleri…
-
Reisi Hükümetinde İran'dan Türkmenistan'a ihracatta yüzde 89'luk artış
Tahran, İRNA- Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov'un…
-
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi daveti üzerine Tahran'a gelecek
Tahran, İRNA- Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin…
-
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Pakistanlı Mevkidaşıyla Ortak Basın Toplantısında
İran İslam Cumhuriyeti ABD’nin Kararından Sonra Nükleer Faaliyetlerini Artırdı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Pakistan Mevkidaşı’nın da bulunduğu ortak…
-
Pakistan Dışişleri Bakanı Tahran’da
Tahran, İRNA- Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari birkaç dakika önce İranlı üst…
-
İran Petrol Vakanı ve Venezuela Cumhurbaşkanı’nın Görüşmesinde
İran İslam Cumhuriyeti ve Venezuela Arasında Petrol İşbirliği Artıyor
Tahran, İRNA- İran Petrol Bakanı Oci Venezuela Cumhurbaşkanı Venezuela ile görüşerek iki ülkenin…
-
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucu Lideri İmam Humeyni'ye saygı duruşu
Tahran, İRNA- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bugün 13 Haziran Pazartesi günü İran…
-
Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun İranlı MAPNA Sanayi Şirketini Ziyaretinin Görüntüleri
Tahran, İRNA- Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Tahran ziyaretinin devamında MAPNA sanayi…
-
Ayetullah Reisi:
İran Yapımı Petrol Tankerinin Venezuela İçin Üretilmesi Direniş Ekonomisinin Faydalı Olduğunu Kanıtlıyor
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Reisi İran yapımı 113 bin tonluk petrol tankerinin Venezuela’ya…
-
Devrim Lideri:
İran ve Venezuela'nın deneyimi, ABD'nin baskılarına karşı zafer yolunun direnişten geçtiğini gösterdi
Tahran, İRNA- Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei, Tahran'da bulunan Venezuela Devlet Başkanı…
yorumunuz