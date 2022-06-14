Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın Tahran Ziyareti Başladı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov Tahran’da Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi tarafından karşılandı.



Bu ziyaret Türkmenistan Cumhurbaşkanı olarak Serdar Berdi Muhammedov’un ilk Tahran ziyareti. Berdi Muhammedov bundan yaklaşık bir yıl önce Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi olarak İran’a gelmişti.



Muhammedov’un Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi olarak İran’a geldiği sırada Ayetullah Reisi “Tahran’ın karşı tarafların enerji ve ticaret alanları başta olmak üzere farklı alanlardaki işbirliğin artması ve ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusundaki önerilerine açık olduğunu belirtmişti.



Muhammedov bundan önce Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapıyordu.



İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi Saadabad Sarayında Türkmenistanlı Mevkidaşıyla görüşecek. Görüşmede ekonomik ve ticari işbirliği başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.



İran ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları’nın görüşmesinde Tahran ve Aşkabat arasında birkaç işbirliği sözleşmesinin imzalanacağı duyuruldu.



Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov iki günlük Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi dışında diğer İranlı yüksek yetkililer ile de görüşecek.





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