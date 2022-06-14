İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları’nın Görüşmesinden Kareler 

Tahran, İRNA- Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Merdof Tahran ziyaretinde bugün İran Dışişleri Bakanlığı binasında Hüseyim Emir Abdullahiyan ile görüştü.
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