14 Haz 2022 14:31
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News Code: 84788434
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İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları’nın Görüşmesinden Kareler 

Tahran, İRNA- Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Merdof Tahran ziyaretinde bugün İran Dışişleri Bakanlığı binasında Hüseyim Emir Abdullahiyan ile görüştü.


 

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