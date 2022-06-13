13 Haz 2022 21:06
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News Code: 84787584
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucu Lideri İmam Humeyni'ye saygı duruşu

Tahran, İRNA- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bugün 13 Haziran Pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucu Lideri İmam Humeyni'ye türbesi önünde saygı duruşunda bulundu. Kameraman: Emin Celali

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