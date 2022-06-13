Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucu Lideri İmam Humeyni'ye saygı duruşu

Tahran, İRNA- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bugün 13 Haziran Pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucu Lideri İmam Humeyni'ye türbesi önünde saygı duruşunda bulundu. Kameraman: Emin Celali
İlgili haberler
-
Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun İranlı MAPNA Sanayi Şirketini Ziyaretinin Görüntüleri
Tahran, İRNA- Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Tahran ziyaretinin devamında MAPNA sanayi…
-
Devrim Lideri:
İran ve Venezuela'nın deneyimi, ABD'nin baskılarına karşı zafer yolunun direnişten geçtiğini gösterdi
Tahran, İRNA- Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei, Tahran'da bulunan Venezuela Devlet Başkanı…
-
Cumhurbaşkanı Reisi:
Tahran-Karakas ilişkileri stratejik boyutta
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran dış politikasının her zaman bağımsız olduğunu…
yorumunuz