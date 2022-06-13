Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi daveti üzerine Tahran'a gelecek

Bu, Berdimuhammedov'un Türkmenistan Cumhurbaşkanı olarak İran'a yapacağı ilk ziyaret. Berdimuhammedov 9 Ocak günü dönemin Türkmenistan Cıumhurbaşkanı Özel Elçisi olarak İran'a gelmişti.

Daha önce Türkmenistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Serdar Berdimuhammedov, 19 Mart günü bu ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak İran'a gele Serdar Berdimuhammedov ile yaptığı görüşmede, İran ile Türkmenistan arasında başta enerji ve ticaret olmak üzere ikili ilişkilerin güçlenmesi için Türkmen tarafının önerilerine sıcak baktıklarını ve bu alanda herhangi bir kısıtlama ve mani olmadığını belirtmişti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın İranlı mevkidaşı tarafından resmi karşılanma töreni, Sadabad Sarayı'nda düzenlenecek. Ardından iki ülke üst düzey heyetleri toplantısı yapılarak Tahran-Aşkabat arasında birkaç işbirliği belgesi imzalanacak.

Berdimuhammedov'un Tahran ziyaretinin iki günlük olacağı açıklandı.

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