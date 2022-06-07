7 Haz 2022 21:53
Journalist ID: 2391
News Code: 84780776
T T
0 Persons

Ekler

Tahran ve Aşkabat'tan enerji alanında işbirliğine vurgu

Tahran ve Aşkabat'tan enerji alanında işbirliğine vurgu

Tahran, İRNA- Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammedkulu Muhamedev'le İran-Türkmenistan ilişkilerinin gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen 2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Su Konferansı sırasında Türkmen yetkili ile bir araya gelen Mihrabiyan, iki ülke alanındaki ekonomik ilişkileri masaya yatırdı.

Bu görüşmede taraflar İran ve Türkmenistan işbirliği düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uzun vadeli işbirliğinin genişletilmesini değerlendirdi.

İki ülke arasındaki enerji işbirliği yöntemleri de görülmede ele alınan diğer başlıktı.

Enerji Bakanı Mihrabiyan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen 2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Su Konferansı'na katılmakçin bugün Tacikistan'a geldi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha