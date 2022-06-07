Tahran ve Aşkabat'tan enerji alanında işbirliğine vurgu

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen 2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Su Konferansı sırasında Türkmen yetkili ile bir araya gelen Mihrabiyan, iki ülke alanındaki ekonomik ilişkileri masaya yatırdı.

Bu görüşmede taraflar İran ve Türkmenistan işbirliği düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uzun vadeli işbirliğinin genişletilmesini değerlendirdi.

İki ülke arasındaki enerji işbirliği yöntemleri de görülmede ele alınan diğer başlıktı.

Enerji Bakanı Mihrabiyan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen 2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Su Konferansı'na katılmakçin bugün Tacikistan'a geldi.

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