İran İslam Cumhuriyeti ve Venezuela Arasında Petrol İşbirliği Artıyor

İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Cevat Oci Sadabad Sarayında Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yla görüştü.



Söz konusu görüşmede yakıt, petrol ürünleri, petrokimya ürünleri ihracatı ve petrokimya Katalizörler ihracatı ele alındı ve bazı kararlar alındı.



İran Petrol Bakanı Oci ile Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’yla görüşmesinde teknik ve mühendislik hizmetleri, petrol ve doğalgaz rafinerleri yenilemesi ve meydan gelişimine dair birtakım ortaklar kararlar alındı.



Cevad Oci Mart ayında Venezuela başta olmak üzere Latin Amerika ziyaretlerinde enerji diplomasisinin faaliyete başlaması için söz konusu ülkelerin yetkilileriyle birçok görüşme yaparak petrol sahasında 4 sözleşme ve 2 anlaşma imzaladı.



Söz konusu görüşmede yakıt





Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



