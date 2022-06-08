BM: İran’ın Korona Aşılama Konusundaki Çabalarını Destekliyoruz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric Salı günü basın toplantısında COVID-19’a ilişkin yaptığı bir açıklamada BM’nin İran’ın sağlık, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara verdiği ulusal yanıtı desteklemeye devam edeceğini belirtti.



BM Sözcüsü açıklamasının devamında “BM ekibi Korona salgınının 6. dalgasının Bahar mevsimindeki 3 ayda İran’da yavaş yavaş azaldığını ve Haziran ayının ikinci gününde İran’da ilk defa hiçbir Korona vefatının kayda geçmediğini duyurdu.” dedi.



Birleşmiş Milletler Sözcüsü İran’daki aşılama çalışmalarına değinerek “BM İran’daki Korona aşılama çabalarını destekliyor. Şimdiye kadar İran halkının yüzde 70’i aşılarını tamamen yaptırmış durumda.” ifadelerini kullandı.



Stephane Dujarric açıklamasını şöyle sürdürdü:



“BM’nin destekleriyle, İran’da evrakları olmayan mülteciler ve Afganistanlılar da aşılarını yaptırdılar. Öyle ki İran’daki Afganistanlıların yüzde 80’i şimdiye kadar tüm aşılarını almış durumda.”



İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi 2 Haziran’da İran’da Korona’dan dolayı hayatını kaybeden hiç kimse olmadı.



İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi ofisinden yayınladığı bir mesajda Korona’dan hayatını kaybedenlerin sayısının 0’a ulaşmasını İran milletine ve İslam İnkılabı Liderine tebrik ederek bu başarının zalim ambargolara rağmen tamamen ülke içindeki potansiyellere dayanarak elde edildiğini hatırlattı.



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