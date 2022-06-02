İran’da COVID-19’dan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Sıfır Oldu

İran Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar 64 milyon 550 bin 43 kişinin birinci doz, 57 milyon 866 bin 919 kişinin ikinci doz ve 27 milyon 562 bin 33 kişinin üçüncü doz Korona aşısı aldığını belirterek ülke genelinde toplam 149 milyon 978 bin 955 doz aşının yapıldığını duyurdu.
İran Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz 24 saat içinde ülke genelinde Koronavirüse yakalanan hiçbir hastanın hayatını kaybetmediğini duyurarak bu hastalıktan ötürü şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 318 kişide kaldığını bildirdi.
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Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi İran’da geçtiğimiz 24 saat içinde hiçbir hastanın COVID-19’dan dolayı hayatını kaybetmediğini duyurdu.
İran Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar 64 milyon 550 bin 43 kişinin birinci doz, 57 milyon 866 bin 919 kişinin ikinci doz ve 27 milyon 562 bin 33 kişinin üçüncü doz Korona aşısı aldığını belirterek ülke genelinde toplam 149 milyon 978 bin 955 doz aşının yapıldığını duyurdu.
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