İran'da koronadan vefat edenlerin sayısı günlük 2'ye düştü

Açıklmaya göre, son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 141 bin 310’a yükseldiği, vakalardan 539 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 7 milyon 47 bin 817 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 52 milyon 223 bin ve 364 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’Şu ana kadar 64 milyon 533 bin 76 kişiye ilk doz korona aşısı, 57 milyon 843 bin 962 kişiye de ikinci doz aşı ve 27 milyon 526 bin 458 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 149 milyon 903 bin 496 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Mart ayında Abadan'daki Talekani Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ''Korona'ın 6. dalgasını geride bırakırken hastaneye başvuru sayısında düşüşe tanık olmaktayız'' demişti.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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