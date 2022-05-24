İran'ın ihtiyaç duyduğu tıbbi ürünlerin yüzde 70 ülke içinde üretiliyor

Tahran'da düzenlenen 23. Uluslararası Tıbbi, Diş Hekimliği, İlaç ve Laboratuvar Ürünleri Fuarı açılış töreninde konuşan Ruhi, son 2 yıldaki korona salgını sonucu İran ile dünya çapında yaşanan krize değinerek, bu dönemin kriz döneminde faaliyet etme denemesi olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Dünya ve bölgenin hala kriz içinde olduğuu kaydeden Ruhi, ''Ukrayna savaşı ve İran'a yönelik uygulanan siyasi ambargolar, bizim durumumuzun özel olmasına ve bu koşullar altında faaliyet etmeye zorlamıştır. Bilgi temelli şirketleri desteklemek ise bizim ihtiyaç duyduğumuz birçok zorunluluğu kaldırabilir'' diye belirtti.

Ülke içindeki kişi başına hastane yatak sayısının dünya ortalamasından daha az olduğun dile getiren Ruhi, ''İran'da bin kişiye ortalama 1.7 yatak varken, dünya ortalaması 3.1'dir ve bu yüzden kendi kendine yeterlilik ve planlama ile ülkenin bu alandaki ihtiyacını giderebiliriz'' değerlendirmesinde bulundu.

Ruhi, ''İran bölgede sağlık sektöründe iyi koşullara sahip. Tabi engellerimiz çok ve diğer ülkelerin karşılkaştığı engel ve sorunlar, bizim sorunlarımızın 10'da biri kadar bile değildir'' diye ekledi.

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