İran'dan BM'ye yaptırımların halk üzerindeki olumsuz etkilerinin anlatılması çağrısı

Bu ambargoların yaptırım uygulanan ülkelere ekonomik, ticari ve mali sorunlar yarattığını ifade eden Tahtı Revançı, ''Bu yaptırımlar bu ülkelerin ekonomik büyümesini zayıflatmakla birlikte yurt dışı mali kaynaklara erişimi kısıtladığı için tıbbi malzeme ve teçhizata erişimi engellemktedir'' dedi.

Bazı ülkelerin tekel modern teknolojileri gerçeği değiştirmek için kullanması

Bazı ülkelerin tekel modern teknolojileri başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere diğer ülkelerle ilgili gerçeği değiştirmek için kullanmasından üzüntü duyduklarını kaydeden Tahtı Revançı, ''Bu ülkeler böylece hedef ülkelerin imajına ve çıkarlarına gölge düşürüyor ve dolayısıyla bu uygunsuz durumun uluslararası toplum tarafından dikkate alınması gerekmektedir'' değerlendirmesinde bulundu.

BM İslamofobi ile mücadele çalışmalarını sürdürmelidir

Batı'da giderek yaygınlaşan İslamofobi olgusuna değinen İranlı diplomat, ''Dünyanın çeşitli bölgelerinde İslam karşıtı medya aracılığıyla ve bazı Batılı siyasi yetkililerin provokatif ve bağnaz konuşmaları ile gündemde yer alan İslam ve Müslümanlara karşı nefret söylemi, büyük endişe kaynağıdır. Uluslararası toplumun bu olguyu kınaması ve İslamofobi ve Müslümanların ilkin haklarının çiğnenmesine karşı gerekli önlemleri alması gerekiyor'' diye belirtti.

Tahtı Revançı, ''Birleşmiş Milletler İletişim Bölümü'nü bu olguya ilgi göstermeye ve özellikle 15 Mart Dünya İslamofobi ile Mücadele Günü'nü anmaya çağırıyoruz'' diye ekledi.

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