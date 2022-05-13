İran'da koronadan vefat edenlerin sayısı günlük 8'e düştü

Açıklmaya göre, son 24 saatte 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 141 bin 209’a yükseldiği, vakalardan 763 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 7 milyon 16 bin 677 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 51 milyon 695 bin ve 785 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’Şu ana kadar 64 milyon 425 bin 610 kişiye ilk doz korona aşısı, 57 milyon 690 bin 975 kişiye de ikinci doz aşı ve 27 milyon 289 bin 976 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 149 milyon 406 bin 561 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Mart ayında Abadan'daki Talekani Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ''Korona'ın 6. dalgasını geride bırakırken hastaneye başvuru sayısında düşüşe tanık olmaktayız'' demişti.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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