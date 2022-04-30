İran’ın 30 Eyaletinde Hayatını Kaybeden COVID-19 Hastalarının Sayısı 0 veya 1 Oldu

Cumartesi günü İran Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir raporda geçtiğimiz haftada, ülkedeki iki eyalette hastaneye sevk edilen Korona hastalarının sayısının arttığı yer alıyor.



Raporun devamında Kum, Kirmanşah ve Zencan olmak üzere 3 eyalette Korona hastalığından ötürü hayatını kaybedenlerin sayısı sıfıra ulaştı. Öte yandan ülkedeki 21 eyalette ise Korona vaka sayısı oldukça azalmış durumda.



İran Sağlık Bakanlığı halkla ilişkiler merkezinin yayınladığı bilgilere göre dünden bugüne 532 COVID-19’a yakalandı ve bu sayıdan 109’u hastanede tedavi alıyor.



Ülke genelinde COVID-19 hastalarının sayısı 7 milyon 221 bin 653 kişiye ulaştı.



Sağlık Bakanlığının yayınladığı bilgilere göre geçtiğimiz günde 30 bin 382 doz Korona aşısı yapıldı.











Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



