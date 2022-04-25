İran'da koronadan vefat edenlerin sayısı günlük 21'e düştü

Açıklmaya göre, son 24 saatte 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 140 bin 996’ya yükseldiği, vakalardan bin 31 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 6 milyon 969 bin 470 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 50 milyon 862 bin ve 245 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’Şu ana kadar 64 milyon 280 bin 163 kişiye ilk doz korona aşısı, 57 milyon 478 bin 369 kişiye de ikinci doz aşı ve 26 milyon 930 bin 223 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 148 milyon 688 bin 755 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Mart ayında Abadan'daki Talekani Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ''Korona'ın 6. dalgasını geride bırakırken hastaneye başvuru sayısında düşüşe tanık olmaktayız'' demişti.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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