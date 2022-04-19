İran'da koronadan vefat edenlerin sayısı günlük 23'e düştü

Açıklmaya göre, son 24 saatte 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 140 bin 877’ye yükseldiği, vakalardan bin 264 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 6 milyon 952 bin 7 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 50 milyon 543 bin ve 394 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’Şu ana kadar 64 milyon 221 bin 469 kişiye ilk doz korona aşısı, 57 milyon 400 bin 435 kişiye de ikinci doz aşı ve 26 milyon 820 bin 130 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 148 milyon 442 bin 34 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Mart ayında Abadan'daki Talekani Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ''Korona'ın 6. dalgasını geride bırakırken hastaneye başvuru sayısında düşüşe tanık olmaktayız'' demişti.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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