İran İle Azerbaycan Cumhuriyetleri Arasındaki İlişkileri Bozamazlar

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, İran İslami İnkılap Lideri’nin temsilcisi ve Erdebil eyaletinin Cuma İmamı Ayetullah Seyyid Hasan Amuli ile bir araya geldiSöz konusu görüşmede Ayetullah Seyyid Hasan Amuli, İran’ın Karabağ işgali sırasındaki yardımları ve desteklerini detaylı bir şekilde hatırlattı.



İran İslam Cumhuriyeti Lideri Ayetullah Ali Hamenei, Karabğ’daki çatışmalar sırasında işgal altında olan Azerbaycan topraklarının geri verilmesi gerektiğine yönelik bazı mesajlar göndermişti.



Ayetullah Seyyid Hasan Amuli, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İran Büyükelçisi ve Başkonsolosu ile konuşmalarında Ayetullah Ali Hamenei’nin çatışmalar sırasındaki mesajına değinerek söz konusu mesajını Azerbaycan Cumhuriyeti için büyük bir destek sayıldığını vurguladı.



Ayettulah Hasan Amuli konuşmalarının devamında İran İslam Cumhuriyeti Lideri Ayetullah Hamanei’nin mesajını, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin topraklarında yaşanan savaşların sona ermesine yardımcı olduğunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin zaferi elde etmesinde önemli bir faktör olduğunu belirtti.



Ayetullah Hasan Amuli, İran’daki cuma namazı imamlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin lehine konuşmalarının ve özellikle savaş zamanında Kum eyaletinde düzenlenen konuşmalar ve toplantıların Azerbaycan için büyük bir destek sayıldığını vurgulayarak onları tarihi ve kalıcı hareketler olarak nitelendirdi.



Erdebil Eyaleti’nin Cuma İmamı, büyükelçilerin bu iki ülkenin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynadıklarını izah etti. Ayetullah Hasan Amuli sözlerinin devamında İran ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler geliştikçe hep bazı şüpheli hareketler bu iki ülkenin arasındaki uzlaşma ve dostluğu bozmaya çalıştığını söyleyerek hepimizin bu çalkantılı dünyada bu tür komplolar ve kışkırtıcı hareketlere karşı, doğru tepkiler gösterip onları etkisiz hâle getirmemiz gerektiğini vurguladı.



Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İran büyükelçisi Ali Alizade ise bu görüşmede Cumhurbaşkanı’nın İran ile ilişkilerin gelişmesine çok istekli olduğunu belirterek “Azerbaycan Cumhurbaşkanı defalarca, hiçbir zaman üçüncü bir ülkenin Azerbaycan topraklarından İran’ı tehdit etmesine izin vermeyeceğini söyledi.” şeklinde konuştu.



Ali Alizade İran ile Azerbaycan arasındaki hava yolculuğunun başlamasına atıfta bulunarak Korona virüsünün azalması ile birlikte kara yolculuklarının da yakında başlayacağını umduğunu belirtti.

Söz konusu görüşmede iki taraf da Azerbaycan Cumhuriyeti ile Erdebil Eyaleti’nin arasındaki sınır ortaklığına değinerek ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve devasa sınır kapasitesinin kullanılması gerektiğini vurguladı.



Bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin tüm yolları bahsedildi ve bulunan engellerin kaldırılması gerektiği konuşuldu. Her iki taraf İran ile Azerbaycan Cumhuriyetlerinin arasındaki ilişkilerinin gelişmesi gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda iki ülkenin yetkilileri arasındaki ilişkiler güçlendirilmeli ve her iki ülkenin kapasitesinden yararlanılmalıdır.



Ayetullah Hasan Amuli bu görüşmenin sonunda ünlü şair Nezami Gencevi’nin şiirleri gibi ortak miras ürünleri üzerinde ortak çalışmaların yapılması bu iki ülkenin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.



Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



