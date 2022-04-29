İran'da koronadan vefat edenlerin sayısı günlük 14'e düştü

Açıklmaya göre, son 24 saatte 14 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 141 bin 72’ye yükseldiği, vakalardan bin 76 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 6 milyon 980 bin 483 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 51 milyon 66 bin ve 345 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’Şu ana kadar 64 milyon 321 bin 868 kişiye ilk doz korona aşısı, 57 milyon 535 bin 805 kişiye de ikinci doz aşı ve 27 milyon 14 bin 796 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 148 milyon 872 bin 469 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Mart ayında Abadan'daki Talekani Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ''Korona'ın 6. dalgasını geride bırakırken hastaneye başvuru sayısında düşüşe tanık olmaktayız'' demişti.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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