İran'da koronadan ölenlerin sayısı günlük 5'e düştü

Açıklmaya göre, son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 141 bin 315’e yükseldiği, vakalardan 524 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 7 milyon 49 bin 442 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 52 milyon 245 bin ve 557 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’Şu ana kadar 64 milyon 538 bin 794 kişiye ilk doz korona aşısı, 57 milyon 851 bin 214 kişiye de ikinci doz aşı ve 27 milyon 538 bin 337 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 149 milyon 928 bin 345 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Mart ayında Abadan'daki Talekani Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ''Korona'ın 6. dalgasını geride bırakırken hastaneye başvuru sayısında düşüşe tanık olmaktayız'' demişti.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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