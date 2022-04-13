Razi Enstitüsü yıllık 20 milyon doz çocuk felci aşısı üretmektedir

Razi Aşı ve Serum Üretim Araştırma Enstitüsü Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fellah Mehrabadi konu ile ilgili olarak, ''Razi Enstitüsü ülkedeki tek çocuk felci aşısı üreten kurum olarak son yıllarda 1, 2 ve 3 tipi aş üretiyordu. Kurumumuzun çocuk felci aşısı kullanılarak 2. tip çocuk felci hastalığı ülkemizde ortadan kaldırıldı'' değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda 2. tipin yok edilmesi ile sadece 1. ve 3. tip hastalık için aşılama işleminin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Fellah Mehrabadi, ''Yıllık 20 milyon doz çocuk felci aşısı Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı'nın ihtiyaç bildirmesi üzerine Razi Enstitüsü'nde üretilerek bu bakanlığa teslim edilmektedir'' diye belirtti.

Razi Enstitüsü Biyolojik Ürünler Araştırma ve Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fellah Mehrabadi, ''Bu yıl da 1. ve 3. tip hastalığı önlemek için 20 milyon doz polio çocuk felci aşının üretilmesi için gerekli planlamalar yapıldı'' diye ekledi.

Razi Aşı ve Serum Üretim Araştırma Enstitüsü, başkent Tahran'ın batısındaki Kerec kentinde yer alıyor.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish