Filistin Direnişi Savaşa Hazırlanıyor



Kudüs haber ajansına göre İsrail’in provokatif planıyla birlikte yürüyüşün başlamasından önce veya başlaması sırasında geri çekilme olasılığıyla birlikte, planına bağlı kalma olasılığı şimdilik geçerliliğini korurken, Direniş grupları da hazırlıklarını tamamladı.

Lübnan merkezli El-Aybar’da yer alan haberde, ihtimalleri göz önünde bulunduran direniş cephesinin, bütün şartlarda Gazze – Kudüs denkleminden vazgeçmemek üzere hazırlıklarını yaptığı bildirildi.

Düşmanın savaş hazırlıkları sürerken Amerika’dan bir güvenlik heyetinin İsrail’e indiği ve siyonist yetkililere yürüyüşün planlandığı gibi gerçekleştirilmesi halinde bölgede ateşi fitilleyeceği uyarısında bulunduğu bildiriliyor. Buna karşın Filistin direnişi işgal altındaki Batı Şeria ve iç kesimlerde geniş çaplı fedai eylemleri hazırlığının yanı sıra Gazze Şeridi'nde yaygın seferberlik çağrıları yaparak düşmana karşı savaşmaya hazırlanıyor.

El-Ahbar’a konuşan direniş kaynakları, düşmanın Pazar günü gerçekleştirmesi beklenen provokasyonuna karşı, direnişin geçen yıl yapılan Kudüs’ün Kılıcın Savaşı’na benzer geniş çaplı bir savaş olmak üzere bir dizi senaryo hazırladığını bildirdi.

Kudüs'teki işgal polisi, onlarca yıldır olduğu gibi Bayrak Yürüyüşünün düzenleneceğini duyurmuştu.

Söz konusu yürüyüş İki parkura ayrılacak: ilki Müslümanların mahallesinden el-Amud Kapısı ve Al-Burak Duvarı'na, diğerinin ise Tapınak Dağı'na girmeden Hibron Kapısı'ndan Al-Burak Duvarı'na kadar olması bekleniyor.

Bununla birlikte 2000'den fazla polisin, sürtüşme ve şiddet olaylarını mümkün olduğunca önlemek için yürüyüş esnasında görev alacağı bildirildi.

Yine işgal polisinin Filistin tarafından gelecek herhangi bir karşı hareketi caydırmak için güvenlik servisi Shin Bet ile oluşturduğu ortak operasyon odasına ek olarak, tüm teknolojik imkanlarıyla hazır olduğu kaydedildi.

Öte yandan Kudüs’teki gelişmeleri değerlendirmek üzere Gazze’deki direniş grupları acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Diğer taraftan direniş grupları ile aracılar arasında yürüyüşe ilişkin süren karşılıklı mektuplaşmalar devam ediyor.

İşgal hükümetinin Gazze’nin olaylara dahil olmasını istemediğini belli ederken direniş liderliği, aracılara Kudüs – Gazze denklemine bağlı olduğunu bir daha iletti.

El-Aybar’ın haberinde şu ifadelere yer verildi:

“Verilere göre Pazar günkü olaylara ilişkin üç senaryo öne çıkıyor. Birincisi, Arap ülkeleri ve BM tarafından yürütülen aracılığın işgal devletini bayrak yürüyüşü planından vazgeçirmesi özellikle de direnişin sert bir karşılık vermesine sebep olacak Müslüman mahallesinden geçmemesine ikna etmesi. İkinci senaryo ise yürüyüşü planlandığı gibi sürdürmek etrafında dönüyor. Kaynaklara göre bunun gerçekleşmesi halinde direniş grupların aracılara tüm yanıt seçeneklerinin masada olduğunu ve bunun tek bir cepheyle sınırlı kalmayacağını, Batı Şeria, Kudüs ve iç cephelerin de Mescid-i Aksa'daki kırmızı çizgilerin ihlal edilmesine kayıtsız kalmayacağını ve her türlü girişime karşı hazır bulunacağını bildirdiği belirtildi.

Birincisi ile ikincisi arasında duran yürüyüşün son anda iptal edilmesi şeklinde okunan üçüncü senaryo ise yürüyüşün başlar başlamaz Filistinlilerle çatışmalara yol açması ve güvenlik bahanesiyle işgal yetkililerin yürüyüşü iptal edeceğini ilan etmesi.

Kaynaklar bunlara ek olarak direnişin işgal hükümetini yürüyüş kararından caydırmak için Batı Şeria ve iç bölgelerde fedai eylemleri gerçekleştirmesi şeklinde okunan dördüncü bir senaryo ihtimalini de ortaya koydu.”

Öte yandan, Hizbullah Genel Sekreteri geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasının yanı sıra Dünya Kudüs Günü’nde yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa’ya ilişmenin bölgesel savaşı beraberinde getireceğini belirtmişti.







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