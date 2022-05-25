Biden, Devrim Muhafızlarını terör listesinden çıkarmayacak

Bennett: Biden’ı Devrim Muhafızları ile ilgili kararından dolayı takdir ediyorum

Kudüs Haber Ajansı'na göre, ABD’nin saygın gazetelerinden Politico gazetesi bazı güvenlik kaynaklarına dayanarak, geçtiğimiz ay İsrail Başbakanı Bennett ile Biden arasında geçen telefon görüşmesi hakkında önemli iddialarda bulundu. Gazeteye göre Biden kesin bir ifade ile İran İslam Devrim Muhafızları'nı “terör listesinde" tutma kararını Bennet’e iletti.

Ayrıca Biden’ın Viyana görüşmelerinde İran’a verilecek tavizler konusunda da “pencerelerini kapattığını” Bennet’e ilettiği iddia edildi.

Diğer yanda Israel Hayom gazetesi, Politico’da yer alan iddiaya dikkat çekerek Biden’ın bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulunduğunu vurguladı. Hayom’da yer alan habere göre Bennett yaptığı açıklamada, İran İslam Devrim Muhafız Kolordusu'nu Yabancı Terör Örgütleri listesinde tutma kararından dolayı ABD Başkanı Joe Biden yönetimini övdü.

Bennett Salı günü yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Başkan Joe Biden liderliğindeki ABD yönetimini, İslam Devrim Muhafızları'nı hak ettiği yerde tutma kararından dolayı takdir ediyorum. Başkan Biden, İsrail'in gücüne ve güvenliğine bağlı olan gerçek bir dostudur. Geçtiğimiz birkaç ay içinde duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk - Devrim Muhafızları, ölümcül terör eylemlerinin planlanması ve yürütülmesinde görev alan dünyanın en büyük terör örgütüdür. Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırıyor. Son görüşmemizde Başkan Biden bana bu doğru, adil ve haklı kararı bildirdi. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

24 Nisan’da yapılan telefon görüşmesinin ardından Bennett, "İsrail'in gerçek dostu ve güvenliğini önemseyen Başkan Biden'ın Devrim Muhafızları'nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına izin vermeyeceğinden eminim" demişti.

Öte yandan Bir ABD'li yetkili geçen ay POLITICO'ya verdiği demeçte, "İran, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın ötesinde güvenlik endişelerini gidermek için belirli adımlar atmayı kabul etmedikçe, Washington terör tanımını kaldırmayacak” iddiasında bulunmuştu.

2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan çekilmesinin ardından İran'a yönelik “azami baskı” politikasının bir parçası olarak Devrim Muhafızları'nı “Yabancı Terör Örgütleri” listesine eklemişti.

Washington ile Tahran arasında Viyana’da devam eden görüşmeler, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyon kararının ardından dondurulmuştu. İran’ın en üst yetkilileri bu kararın ardından gelecekte tekrar yapılması muhtemel olan görüşmelere dikkat çekerek, nihai bir sonuca varılması için “Devrim Muhafızları’nın” kesinlikle terör listesinden çıkarılması gerektiğini belirtmişlerdi.

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