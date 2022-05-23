Siyonizme bağlı terör örgütlerinin artıkları yaptıklarının bedelini ödeyecek

Dün Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Kutsal Türbe Savunucusu Albay Seyyad Hüdayi'nin Tahran'da evine giderken aracına düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düşmesinin ardından bugün Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü General Şerif'ten açıklama geldi.

Şehit Albay Hüdayi'nin şehadetinden dolayı Devrim lideri Ayetullah hamanei, şehidin ailesi ve Kutsal Türbeleri Savunanlara başsağlığı dileye General Şerif, ''Değerli şehidimiz hayatını kutsal İran İslam Cumhuriyeti Devleti ile ülkenin bağımsızlık ve güvenliğine adadı ve bu yüzden emperyalizm ve Siyonizm'e bağlı istihbarat servisleri kuklalarınca şehit düştü'' diye belirti.

General Şerif, ''Kesinlik düşmanlar, başta mücahitler ve güvenlik sahasında aktif olan savaşçılar olmak üzere İran ve İslami Ümmetine karşı işledikleri cinayetlerin bedelini ödeyecek. Albay Hüday'nin şehit edilmesi, Devrim koruyucularının özellikle ABD terör rejimi ile sahte, cani ve eçici İsrail rejimi dahil olmak üzere bu toprakların düşmanlarına karşı katı mücadelesindeki kararlılığını artıracak'' diye ekledi.

Cumhurbaşkanı İbrahm Reisi de Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Seyyad Hüdayi'nin şehadetinden dolayı şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, ''Kuşkusuz emperyalizmin parmağının olduğu bu cinayetin faailleri ile azmettiricilerinden intikam alınacak'' dedi.

Dün Tahran'daki Mücahidin-i İslam caddesinde terör saldırısında şehit düşen Albay Hüdayi'nin ailesine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Reisi, ''Sahada Kutsal Türbe Savunucuları'na karşı yenilgiye uğrayanlar, bu tür terör saldırıları ile acizliklerini gözler önüne seriyorlar'' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, ''Güvenlik yetkililerinin bu konuyu ciddi olarak takip etmelerine vurgu yapıyor ve kuşkusuz bu canilerden intikam alınacak'' diye ekledi.

Dün saat 16:00 sularında İran’ın başkenti Tahran’da Kutsal Türbe Savunucusu Albay Seyyad Hüdayi evine giderken iki teröristin silahlı saldırısı sonucunda şehit oldu.

Dün 16:00 sularında İran’ın Başkenti Tahran’ın “Mücahidin-i İslam” Caddesinde evine girmek üzere olan bir Kutsal Türbe Savunucusu iki motosikletçi tarafından terör edildi.

Şehadete eren Kutsal Türbe Savunucusunun 5 kurşunla terör edildiği açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

Açıklanan son bilgilere göre teröristler İran İstihbarat ve Güvenlik Güçleri tarafından takip ediliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Albay Seyyad Hüdayi’nin Şehadetini Onayladı

Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı bildiride küresel emperyalizme bağlı teröristlerin cinayeti sonucunda bir Kutsal Türbe Savunucusunun Şehit edildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları halka ilişkiler merkezinin bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

“Bugün akşam üstü Tahran’ın doğusunda yer alan “Mücahidin-i İslam” caddesine açılan sokaklardan birinde Kutsal Türbe Savunucusu “Albay Seyyad Hüdayi” küresel emperyalizme bağlı inkılap karşıtı unsurların terör cinayetine uğradı.”

Bildirinin sonunda Devrim Muhafızları Albay Seyyad Hüdayi’nin şehadetinden dolayı ailesine başsağlığı dileyip Hüdayi’nin şehadet makamına ermesinden ötürü onları tebrik etti.

Devrim Muhafızları teröristlerin tutuklanması için gerekli adımların atıldığını belirtti.

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