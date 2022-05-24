Türkiye'den 15 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanlığı düzeyinde İsrail'e ziyaret

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Tel Aviv'deki Ben Gorion Havalimanı'nda İsrail rejimi dışişleri bakanalığı protokol dairesi başkanı İrit Lilian ve Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi tarafından karşılandı.

Bu karşılamanın ilginç yanı, Çavuşoğlu'nun meslektaşı tarafından değil de İsrail rejimi dışişleri bakanalığı protokol dairesi başkanınca karşılanmasıydı.

İsrail cumhurbaşkanı Hertzog'un Türkiye'ye iki ay önce ziyaret yapmasının ardından gerçekleşen bu ziyaretten amacın Ankara-Tel Aviv ilişkilerinin geliştirilmesi olduğu açıklandı.

Çavuşoğlu'nun yarın Nazilerin Yahudilere karşı uyguladığı soykırımdaki hayatını kaybedenlerin anısına kurulan Yeduşem Müzesi'ni gezdikten sonra İsrailli meslektaşı Yair Lapid ile bir araya gelmesi ve ayrıca eski Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu ardından Tel Aviv'de düzenlenecek bir ekonomik etkinliğine katılacak ve İsrail'de mukim Türk kurumları temsilcileri ile görüşecek.

Anadolu Ajansı Türk yetkilinin bugün Ramallah'taki Türkiye-Filistin Ortak Bakanlar Komitesi toplantısına da katılacağını bildirdi.

Bu bağlamda Çavuşoğlu Ramallah'a da geldi.

Anadolu Ajansı'na göre 2.'sı düzenlenen Türkiye-Filistin Ortak Bakanlar Komitesi toplantısı Filistin Dışişleri Bakanlıpı binasında gerçekleşti.

2010 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye-Filistin Ortak Bakanlar Komitesine Türkiye ve Filistin'de bakanlıklar ve kurumların temsilcileri katılıyor.

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