Kutsal Türbe Savunucusu “Seyyad Hüdayi”  Tahran’da Şehit edildi

Bugün 16:00 sularında İran’ın Başkenti Tahran’ın “Mücahidin-i İslam” Caddesinde evine girmek üzere olan bir Kutsal Türbe Savunucusu iki motosikletçi tarafından terör edildi.



Şehadete eren Kutsal Türbe Savunucusunun 5 kurşunla terör edildiği açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.



Açıklanan son bilgilere göre teröristler İran İstihbarat ve Güvenlik Güçleri tarafından takip ediliyor.





İran Devrim Muhafızları Ordusu Albay Seyyad Hüdayi’nin Şehadetini Onayladı



Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı bildiride küresel emperyalizme bağlı teröristlerin cinayeti sonucunda bir Kutsal Türbe Savunucusunun Şehit edildiğini duyurdu.



Devrim Muhafızları halka ilişkiler merkezinin bildirisinde şu ifadeler yer aldı:



“Bugün akşam üstü Tahran’ın doğusunda yer alan “Mücahidin-i İslam” caddesine açılan sokaklardan birinde Kutsal Türbe Savunucusu “Albay Seyyad Hüdayi” küresel emperyalizme bağlı inkılap karşıtı unsurların terör cinayetine uğradı.”



Bildirinin sonunda Devrim Muhafızları Albay Seyyad Hüdayi’nin şehadetinden dolayı ailesine başsağlığı dileyip Hüdayi’nin şehadet makamına ermesinden ötürü onları tebrik etti.



Devrim Muhafızları teröristlerin tutuklanması için gerekli adımların atıldığını belirtti.









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