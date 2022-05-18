Siyonist Gazete: İsrail Ukrayna’ya Askeri Teçhizat Gönderdi

İşgalci İsrail rejimi gazetelerinden Maariv gazetesi bugünkü yayınında “Ruysa’nın Tel-Aviv’in kararına karşı olmasına rağmen, İsrail askeri teçhizat ve silah taşıyan bir uçağı oradan Ukrayna’ya aktarılması için doğu Avrupa ülkelerine doğru yolladı.” ifadelerini kullandı.
Maariv gazetesi Siyonist İsrail rejimi Savaş Bakanının askeri yükün 2 bin emniyet şapksaı ve 500 kurşun geçirmez yelekten oluştuğunu iddia ettiğini aktardı.
Sefa haber sitesi Siyonistlerin bu rejimin Ukrayna’ya desteğinin sonuçlarından endişe duyduğunu belirterek İsrail rejimi uçaklarının Şam hükumetine karşı Suriye topraklarında kısıtlama olmaksızın uçabilmesi Rusya ve İsrail arasındaki anlaşmayla garanti edildiğini hatırlattı.
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Tahran, İRNA- Siyonistlere ait Maariv gazetesi İsrail rejiminin Ukrayna’ya askeri teçhizat gönderdiğini duyurdu.
İşgalci İsrail rejimi gazetelerinden Maariv gazetesi bugünkü yayınında “Ruysa’nın Tel-Aviv’in kararına karşı olmasına rağmen, İsrail askeri teçhizat ve silah taşıyan bir uçağı oradan Ukrayna’ya aktarılması için doğu Avrupa ülkelerine doğru yolladı.” ifadelerini kullandı.
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