Moskova’nın NATO’ya Nükleer Tesisleri Konumlandırma Uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksander Gruşko NATO’nun nükleer tesislerini Rusya sınırlarına daha fazla yaklaştırması durumunda Moskova’nın gerekli önleyici tedbirleri uygulayacağı yönünde uyarıda bulundu.



Rus yetkili açıklamasının devamında “Bu eyleme bizim gerekli önleyici gücümüzü garanti edecek tedbirlerle yanıt vermek zaruri bir meseledir.” ifadelerini kullandı.



Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı “Moskova Finlandiya ve İsveç’e karşı düşmanca hiçbir niyet beslemiyor ve söz konusu iki ülkenin NATO’ya katılmak için gerçek nedenlerini görmüyor.” dedi.



Aleksander Gruşko yaptığı açıklamada Moskova’nın eski tutumunu tekrarlayarak “Moskova’nın NATO’nun muhtemel yayılmasına yanıtı söz konusu koalisyonun hangi ölçüde askeri teçhizatlarını Rusya’ya yaklaştıracağına ve hangi tesislerini konumlandıracağına bağlıdır.” ifadelerine yer verdi.



Rusya Devlet Başkanı Putin 21 Şubat tarihinde batının Moskova’nın güvenlik endişelerini umursamamasını eleştirerek Donbas bölgesinde yer alan Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tandığını duyurdu.



Putin söz konusu açıklamadan 3 gün sonra Ukrayna’ya karşı “Özel operasyon” olarak nitelendirdiği askeri operasyonu başlattı. Ukrayna’da askeri karşılaşma ve Rusya’nın askeri eylemine karşı tepkiler devam ediyor.



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