Fransa: Rusya’nın Petrolüne Karşı Yaptırımlar Konusunda Bir Hafta İçinde Anlaşacağız

Fransa Avrupa İşleri Bakanı Celement Beaune Salı günü LCI kanalıyla röportajında “Biz yoğun bir şekilde bu konunun üzerinde çalışıyoruz ve bir hafta içinde anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum.” dedi.



Celement Beaune söz konusu anlaşmaya önümüzdeki kaç gün içinde varabileceklerini tahmin ettiğini belirterek “Bizim hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Ben emin bir şekilde Avrupa’nın 6. yaptırım paketinin çok güçlü olacağını belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.



Beaune açıklamasının devamında “Biz zaman içerisinde bir zaman tablosunda Rusya petrolüne ve genel olarak Rusya Hidrokarbonlarına olan bağlılığımızdan çıkacağız.” ifadelerini kullandı.







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