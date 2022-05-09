Bugün işçiler düşmanın ülke üretimini durdurma politikasına karşı ön cephede savaşıyor

İşçileri kabul eden Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Askeri alanda görünen ve göz önünde bulunan sahne, Kutsal Savunma dönemidir. 14 bin işçi şehidimiz var; 14 bin.

Ekonomik alanda da Devrim'in başından beri bu, emperyalizmin işiydi. Son 10-15 yılda da açıkça düşmanın politikası, ülke üretimini durdumaktı. Düşmanın politikası buydu. Bütün bu ambargolar ve bu tür şeyler, ülke üretiminin durma noktasına gelmek için uygulandı.

İşçilerimiz ise ön cephede yer alarak buna izin vermedi ve bu konuda bu meselenin temel direği, işçiydi''

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