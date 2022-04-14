İran: terör ve dış saldırı, Ortadoğu kadınlarının güvenliğini en çok tehdit eden unsurlardır

BM Güvenlik Konseyi'nin Kadınlar, Barış ve Güvenlik konulu toplantısında konuşan İrşadi, Filistin dahil Ortadoğulu kadınların durumuna değinerek, ''Cinsel saldırı, savaş taktiği ve terör unsuru olarak kullanılan feci bir cinayettir. Ortadoğu bölgesinde kadınların güvenliğini en çok tehdit eden unsurlar, dış saldırı ile terördür. Bu tehdirler kadınların hak ve yaşamını zerre önemsemiyor. Filistin kadın ve kızların durumu bunu açık örneği'' dedi.

İrşadi konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Silahlı çatışmalarda cinsel saldırı, kadın ve kızlarla güçsüz durumda olan kişilere yapılır ve kadınlarla kızlar bu tür saldırıların ana kurbanlarıdır. Silahlı saldırılar ayrıca insanların kaçırılması tehdidini artırır ve savaştan kaçan veya zorla yer değiştirmek zorunda olan kadınlarla çocukları insafsızca hedef alır.

Silahlı saldırılarda uluslrarası hümaniter kurallar, kadınlara karşı her türlü cinsel kötü muameleyi yasaklıyor ve kadınlar ve kızlar dahil sivil vatandaşları korumaya alıyor.

Bu doğrultuda Cenevre'deki 4'lü konvansiyon ve ekli 2 protokolü açıkça ve zımni olarak cinsel şiddetinin çeşitli biçimlerini uluslararası ve iç savaşlarda hümaniter hakların ciddi ihlali olarak nitelendiriyor.

Tüm silahlı saldırılara sn vermek, bu tür cinayetleri önlemek adına en etkili yöntemdir. Maalesef terör, şiddet içeren aşırıcılık, işgal ve yabancı müdahale sürdüğü müddetçe, bu çözüm yolu sonuç vermeyecek''.

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