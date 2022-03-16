İran ve Türkiye'den kadın alanında işbirliği incelemesi

New York'ta BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 66. toplantısı sırasında Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile bir araya gelen Hazali, iki ülkenin dini, kültürel ve sosyal ortak noktalarına değinerek, ''İran İslam Cumhuriyeti kadınların toplumda siyaset, bilim, tıp, spor vb. alanlarda güçlendirilmesi için birçok eyleme imza atmıştır'' diye konuştu.

Kadınların güçlendirilmesini, kadın işlerini ve İranlı kadınların bilimsel ilerlemelerini anlatan Hazali, İranlı kadınların spordaki başarılarına ve çeşitli yarışmalarda altın madalya kazandığına değinerek, İran ve Türkiye'nin her alanda işbirliği yapmasını umduğunu dile getirdi.

Türk yetkili tarafından memnuniyetle karşılanan İranlı ve Türk kadınları arasında spor yarışmaları ve ortak bilimsel projeler düzenlenmesini öneren Hazali, iki ülke arasında kadın alanında ortak işbirliği anlaşması mutabakat zaptına atıfta bulunarak, Türk bakanı Tahran'ı ziyaret ederek mutabakatı imzalamaya davet etti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın önerisini memnuniyetle karşılayan Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yank ise, İran ziyareti sırasında bazı fikirleri hayata geçirebilme umudunu dile getirdi.

Kadınların güçlendirilmesi alanında iki ülke arasındaki işbirliğini memnuniyetle karşılayan Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Türkiye'nin 18-29 yaş arası kadınların güçlendirilmesi için benzer bir programı olduğunu ve iki ülkenin ortak eylem ve faaliyetlerinin tüm bölgeye olumlu etki bırakmasını umduğunu kaydetti.

İranlı kadınların toplumun çeşitli kesimlerinde yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Yanık, ülkesindeki kadınların ev işleri alanındaki faaliyetlerine işaret ederek, İranlı ve Türk kadınlarının ortak kültürleri, alışkanlıkları ve gelenekleri göz önüne alındığında birbirleriyle iyi bir işbirliği içinde olmalarını umduğunu dile getirdi.

Kadının Statüsü Komisyonu'nun korona salgını nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra 66. yıllık toplantısı 14 Mart Pazartesi gününden itibaren New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yapılmaktadır.

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