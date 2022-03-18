Hazali: Yaptırımların Kalkması Durumunda İranlı Kadınların Daha Geniş Çaplı Desteklenmesi Mümkün Olacak

İran Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali New York’ta düzenlenen BM 66. Kadının Statüsü Komisyonu oturumu sırasında BM Genel Kurulu Başkanı Abdulla Shahid ile görüştü.



İranlı yetkili BM Genel Kurulu Başkanı ile görüşmesinde başta yaptırım, savaş ve ekonomik sorunlara maruz kalan kadınlar olmak üzere tüm kadınların BM tarafından desteklenmesini umduğunu söyledi.



İran Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali açıklamasının devamında İslam öğretilerinde kadının haklarına değinerek “Günümüzde çoğu İslam ülkesi de batılı ülkelerde olduğu gibi ailenin ekonomik ihtiyaçlarından sorumlu olup çalışmaya tabi tutuluyor. Buna ilaveten kadınlar çocukların ve ev işlerinin sorumluluğunu da taşıyor ancak ne yazık ki kadınların ev işlerindeki çabaları genellikle görmezden geliniyor.” ifadelerini kullandı.



Hazali köylerdeki kadınların sağlık sigortası projesinin İran’da uygulamaya geçtiğini bildirdi ev kadınları sigortasının da gerçekleşmesi için çabaladıklarını belirtti.



İran Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali BM Genel Kurulu Başkanı Abdulla Shahid ile görüşmesinde yıllardır İran’a uygulanan tek taraflı yaptırımlara değinerek “Yaptırımların kalkması İranlı kadınların daha geniş çaplı bir şekilde desteklenmesi fırsatını bize sunacaktır; Çünkü söz konusu tek taraflı yaptırımlar temel sağlık ve ilaç ihtiyaçları alanında kadınlar ve çocukları hedef almıştır.” dedi.





14 Mart tarihinde başlayan BM 66. Kadının Statüsü Komisyonu oturumu 25 Mart’a kadar devam edecektir. New York’ta düzenlenen söz konusu oturuma dünya ülkelerinden birçok üst düzey yetkili katılım sağlamıştır.





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