Hazali: Savaş ve yaptırımların etkilerine kadınların yardımıyla karşı koymalıyız

BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 66. toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Hazali, bir grup ABD'li kadın barış aktivisti ile bir araya geldi.

Dünyaya barışı yaymaları ve barış için dinleri birleştirmeleri gerektiğini ifade eden Hazali, ''Barışı seven tüm kadınların yardımıyla savaşın ve yaptırımların sonuçlarını engellemeliyiz. Çevreyi koruma, yolsuzlukla mücadele ve barışı inşa etme ve savaş ve yaptırımların sonuçlarını önleme konularında kadınların küresel birliğine duyulan ihtiyaç hissediliyor. Yaptırımların kadın ve çocukların durumu üzerinde olumsuz etkileri oldu. Yaptırımları uygulayanlar, diğer hükümetlerin yaptırımlara karşı çıkmalarını engelliyor. Ama temsil ettiğiniz kişilerin sesleri kesinlikle daha çok duyuluyor'' diye konuştu.

Hazali, "Sizi, belirleyeceğiniz işaretler, beyanlar ve yöntemlerle Birleşmiş Milletler'de yaptırımların olumsuz etkilerini göstermeye çağırıyoruz. Nükleer silaha sahip olan ve bunları kullanan ülkeler, diğer ülkelerin onları barışçıl bir şekilde kullanmasını engelliyor, bu hiç adil değil. İran'a karşı oy satın alınıyor, bu da insan hakları konularının siyasetin konusu haline geldiğini gösteriyor" diye ekledi.

Görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan barışsever kadınlar, kadınların savaş ve yaptırımlardan zarar görmemesi için yaptıkları faaliyetlere değinerek, bazı yazılı eserlerini Hazali'ye sundu.

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