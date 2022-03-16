Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Dünya kadınları hala eşit değil

İRNA'ya röportaj veren Hazali, "Kadının Statüsü Komisyonu'nun bu yılki toplantısının konusu, iklim değişikliği ve çevresel değişim ve afetlerin kadınlar üzerindeki etkisi. Birleşmiş Milletler çeşitli ülkelerden bu etkilere karşı bir rapor sunmalarını istedi. Genellikle ülkeler kadınları güçlendirmek adına yaptıkları eylemlerden bhsederler ve özellikle kadınların savaş ve ambargo ile ilgili karşılaştığı sorunlar ele alınır. İran İslam Cumhuriyeti, özellikle ilaç yaptırımları ve ihtiyaç duyulan ekipmanla ilgili olarak, kadınların, çocukların ve yaptırımlardan etkilenenlerin karşılaştığı sorunları da ele alıyor'' diye belirtti.

Hazali, "Bu toplantının iddiası kadın-erkek eşitliği olması gerektiği yönünde olsa da dünyada hala kadınlar arasında eşitlik olmadığını ve hatta bazı kadınlar ve sorunlarının konuşulduğunu, ancak birçok kadının yaptırımlardan, savaşlardan ve doğal afetler de dahil olmak üzere sorunlardan etkilenenler, farklı muamele görüyorlar. Coğrafi alanlar ve siyasi konumlar, bazı kadınları ikinci hatta üçüncü derecede görür'' diye açıkladı.

Farklı ülke yetkilileriyle yaptığı görüşmelere değinen Hazali, ''Farklı ülkelerle yapılan görüşmelerde bu ülkelerde kadın, çocuk ve aile ile ilgili ortak konular ve yürütülen programları paylaştık ve bazı ülkelerle sürekli ilişkiler kurulmasına ve kadınların bazı sorunlarına çözüm bulmak için gruplar oluşturulmasına karar verildi'' diye ekledi.

Kadının Statüsü Komisyonu'nun korona salgını nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra 66. yıllık toplantısı 14 Mart Pazartesi gününden itibaren New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yapılmaktadır.

Kadının Statüsü Komisyonu'nun bu yılki toplantısı "Çevresel Riskleri ve Felaketleri Azaltmaya Yönelik İklim Değişikliği Politikaları ve Programlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Tüm Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi" başlığını taşıyor.

Kadının Statüsü Komisyonu, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin himayesinde, dünyadaki kadınların durumunu iyileştirmek için kararlar ve politikalar almak üzere kurulan ilk uluslararası organlardan biridir.

Komisyon, kadınlarla ilgili tüm konularda tavsiyelerini ve raporlarını Genel Sekretere sunan ve kadın hakları ihlallerini önlemek veya azaltmak için derhal harekete geçen ana uluslararası organdır.

Bu komisyonun son seçimlerinde tüm sabotajlara rağmen BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne üye ülkelerin 54 oyundan 43'ünü alarak ülkemizin dikkat çekici başarısına tanık olduk.

İran İslam Cumhuriyeti'nin bu etkili BM kuruluşuna resmi üyeliği bu yıl başladı ve 4 yıla kadar devam edecek. Bu büyük başarı, İran İslam Cumhuriyeti'ne kadın ve aile konusundaki meşru pozisyonlarını uluslararası forumlarda dinamik olarak yükseltme fırsatı sağladı.

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