12 Nis 2022 14:45
Journalist ID: 2391
News Code: 84713916
0 Persons
T T

Ekler

Burkinafaso terörle mücadelede İran'ın deneyimlerinden yararlanmak istiyor

Burkinafaso terörle mücadelede İran'ın deneyimlerinden yararlanmak istiyor

Tahran, İRNA- Burkinafaso Dışişleri Baknı Olivia Ragna Ghundi, yıllardır terörle mücadele eden bir ülke olarak İran'dan bu alandaki deneyimlerini bu ülke ile paylaşması çağrısında bulundu

Bukinafasolu meslektaşı ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afrika kıtasının İrn dış politikasındaki önemine değinerek, Tahran'ın Burkinafaso dahil bu kıta ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

İran'ın bu ülke ile ortak komisyonlar düzenlemeye hazır olduğuna dikkati çeken Emir Abdullahiyan, Burkinafaso da dahil olmak üzere Batı Afrika'da tekfirci ve aşırı teröristlerin faaliyetinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

Burkinafso Dışişleri Bakanı Ghundi de Ramazan ayını kutlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilern ilermesini umduğunu ifade etti.

İran'la siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediklerini kaydeden Ghundi, İran'dan çeşitli yardımların gelmesini ve ikili bilimsel-teknolojik işbirliğinin büyümesini istedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha