Burkinafaso terörle mücadelede İran'ın deneyimlerinden yararlanmak istiyor

Bukinafasolu meslektaşı ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afrika kıtasının İrn dış politikasındaki önemine değinerek, Tahran'ın Burkinafaso dahil bu kıta ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

İran'ın bu ülke ile ortak komisyonlar düzenlemeye hazır olduğuna dikkati çeken Emir Abdullahiyan, Burkinafaso da dahil olmak üzere Batı Afrika'da tekfirci ve aşırı teröristlerin faaliyetinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

Burkinafso Dışişleri Bakanı Ghundi de Ramazan ayını kutlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilern ilermesini umduğunu ifade etti.

İran'la siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediklerini kaydeden Ghundi, İran'dan çeşitli yardımların gelmesini ve ikili bilimsel-teknolojik işbirliğinin büyümesini istedi.

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