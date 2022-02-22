Cumhurbaşkanı Reyisi, İran-Cezayir ilişkilerinin gelişmesini istedi

Katar’de düzenlenen Gaz İhracatçı ülkeler Liderler 6. zirvesinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebun ile yaptığı görüşmede, Cezayir halkının devrimci ruhu ve direnişinin sömürgeciler karşısındaki direnişine işaretle, tarih, milletlerin sultacılar karşısındaki direnişinin sonuç verici olduğuna şahitlik etmektedir.

Ayetullah Reyisi, ‘’ Bölgede istikrarsızlık olduğu her yerde yabancıların özellikle ABD’nin izini görmek mümkün, bundan dolayı sorunlar ve istikrarsızlığın esas çözüm yolu ABD ve yabancıların bölgeden ellerinin kesilmesidir.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Cezayir’in Siyonist rejimin Afrika Birliğine gözlemci olarak katılmasının yönündeki karşı gelmesinin Mazlum Filistin halkının haklarını desteklenmesinde değerli bir eylem olduğunu söyledi.

Tebu da ülkesinin İran ile ilişkilerini tüm alanlarda geliştirmeye istekli olduğunu belirterek, ülke liderlerinin ilişkilerin gelişmesi yönündeki iradesinin her iki ülkede de icra birimleri tarafından uygulanmaya konulmasını istedi.

Tebun, ülkesinin hak yönündeki politikaları desteklediği için büyük bedeller ödediğini belirtti fakat ülkesinin güçlü şekilde yoluna devam edeceğini ifade etti.

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