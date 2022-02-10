Emir Abdullahiyan: İran, Afrika, Latin Amerika ve Avrupa ülkeleriyle dengeli ilişkilerini geliştirecek

Emir Abdullahiyan, İran Devrimi’nin 43. yıldönümü arifesinde Büyükelçiler ve bakanlığın üst düzey yetkililer ile videok konferans yöntemiyle düzenlenen görüşmede yaptığı konuşmada dengeli politikanın, hareketli diplomasi ve akıllı işbirliğinin dış ilişkileri düzenlemek için dışişleri bakanlığının hareket çerçevesi olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, büyükelçilerden İran’ın diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için çabalarını arttırmalarını ve yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarına özel ihtimam östermelerini istedi.

Emir Abdullahiyan, komşular ve Asya ülkelerinin İran dış politikasının öncelikleri olmasına rağmen İran’ın Afrika, Latin Amerika ve Avrupa ile ilişkilerini geliştirmek için azimli olduğunu söyledi.

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2012