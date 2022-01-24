Cumhurbaşkanı Reyisi, Togo Dışişleri ve Cezayir ile Bronoi büyükelçilerini kabul etti

Reyisi, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dosi ile görüşmede, Afrika ülkeleri ile ilişkilerin gelişmesinin İran’ın önceliklerinden olduğunu ve ilişkilerin siyasi, ekonomik ve ticari olarak gelişmesi için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğini söyledi.

Reyisi, Afrika ülkelerinin zengin yer altın ve insani kaynaklara sahip olduklerını ve Tahran’ın Togo dahil tüm Afrika ülkeleri ile ilişkilerini tüm alanlarda geliştirmek istediğini söyledi.

Batılıların tarih boyunca Afrika ülkelerini sömürmek istediklerini bunun şu an da farklı şekillerde devam ettiklerini belirterek, Afrika halklarının bağımsızlıklarını koruma çabalarının değerli olduğunu ve başarılarının milli ve kültürel kimliklerine vurgu ve fazla istemler karşısında direnişlerine bağlı olduğunu söyledi.

Dosi de ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ve Tahran’a ilişkilerin gelişmesi yönünde güvendiklerini söyledi.

Batının bağımsız ülkelere uyguladıklarını zalimce ambargoları mahkum eden Dosi, ‘’ Biz İran ile karşılıklı menfaatler çerçevesinde kapasitelerimizi faal etmek istiyoruz. ‘’ dedi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Cezayir’in yeni Tahran büyükelçisi Ali Aruc iki ülke ekonomik ilişkilerinin siyasi ilişkilerin düzeyinde olmadığını belirterek, yeni dönemde siyasi, ekonomil, ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesini istedi.

Aruc da mevcut kapasiteleri kullanarak özelikle eonomik ilişkilerin arttırılmasını istediklerini belirtti.

Ayetullah Reyisi Bronoi yeni Büyükelçisi İsmail Abdülmenap’I kabulünde de iki ülke ilişkilerinin bölgesel ve uluslararası düzeyde de gelişmesi temennisinde bulunarak, İran’ın dış politikada tüm ülkeler özellikle müslüman ülkelerle ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

Abdülmenap da elçiliği döneminde tüm çabasını iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için harcayacağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012