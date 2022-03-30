Dünya Hentbol Federasyonundan İran kadın hentboluna övgü

Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun (IHF) internet sitesi, İran kadınlar milli takımının Kazakistan'daki tarih yazımına değindi.

Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun övgü dolu yazısında şu ifadelere yer verildi:

''İran İslam Cumhuriyeti, 2022 Asya Gençler Şampiyonası'nı kazanarak İran halkı için iki tarihi olaya imza attı. Bu, İranlı kadınların kıta yarışma tarihindeki ilk madalyasıydı ve İranlı kızlar da Ağustos'ta yapılacak dünya şampiyonalarına katılma hakkını elde etti.

İran, Özbekistan (35-34), Kazakistan (20-19), Hindistan (25-24) ve Suriye (36-21) milli takımları karşısında dört galibiyete sahip olarak ev sahibi Kazakistan'ın sekiz puan önünde yer aldı ve Asya şampiyonluğu ile birlikte, Dünya Şampiyonasına katılma kotasını da elde etti.

İran'ın ev sahibi Kazakistan'a karşı kazandığı zorlu zafer, kadın hentbol tarihinde ilk kez kutlandı ve İran milli takımı, İran'a dönüşlerinde özel bir ilgili ile karşılaştı''.

Spor ve Gençlik Bakanlığı Kadın Sporlarını Geliştirmeden Sorumlu Bakan Yardımcısı Meryem Kazımipur, İranlı kız hentbolu için bu onur hakkında yaptığı açıklamada, "İranlı hentbol şampiyonlarına sağlık diliyorum. Önümüzdeki yıl kadın topluluğu için büyük başarılarla dolu. Büyük bir çaba ve güçle iyi sonuçlar alacağımızdan şüphem yok'' dedi.

İran milli genç hentbol takımının kalecisi Mobina Hacı Haydari ise, ''Başından beri hedefimizin en renkli madalyayı kazanmak olduğunu söylüyorduk ve umarım dünya şampiyonalarında da en iyi sonucu alabiliriz'' diye belirtti.

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