Asya Gençler Hentbol Şampiyonasında İranlı kızlar Kazakistan'a yenildi

İran milli kız hentbol takımı, Asya Hentbol Şampiyonası'ndaki ilk maçını ev sahibi Kazakistan'a karşı 24-30 mağlubiyetle bitirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 16-9 Kazakistan'ın üstünlüğüyle sona erdi. Başka bir maçta Hindistan, Özbekistan'ı 31-32 mağlup etti.
İranlı kızlar, Perşembe günü ikinci maçında Hindistan ile karşılaşacak.
16. Asya Kızlar Hentbol Şampiyonası, 7-14 Mart tarihleri arasında Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir.
Yarışmaların ilk iki takımı Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.
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