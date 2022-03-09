9 Mar 2022 23:22
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Asya Gençler Hentbol Şampiyonasında İranlı kızlar Kazakistan'a yenildi

Asya Gençler Hentbol Şampiyonasında İranlı kızlar Kazakistan'a yenildi

Tahran, İRNA- İran milli kız hentbol takımı Asya Şampiyonası'ndaki ilk maçını Kazakistan'a karşı kaybetti.

İran milli kız hentbol takımı, Asya Hentbol Şampiyonası'ndaki ilk maçını ev sahibi Kazakistan'a karşı 24-30 mağlubiyetle bitirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 16-9 Kazakistan'ın üstünlüğüyle sona erdi. Başka bir maçta Hindistan, Özbekistan'ı 31-32 mağlup etti.

İranlı kızlar, Perşembe günü ikinci maçında Hindistan ile karşılaşacak.

16. Asya Kızlar Hentbol Şampiyonası, 7-14 Mart tarihleri arasında Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir.

Yarışmaların ilk iki takımı Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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