İranlı plaj hentbolcuları Asya şampiyonu oldu

İran milli yetişkinler plaj hentbolu takımı, Asya plaj hentbolunun ilk gücü olan Katar'ı 2:1 yenerek, dünya şampiyonasına katılma izni almayı başarmakla birlikte Asya Plaj Hentbolu şampiyonluğuna ulaştı.

Daha önce tüm rakiplerini güçle mağlup eden Katar milli hentbol takımı, bu müsabakada İranlı oyunculara yenildi.

Öte yandan İran kızlar milli salon hentbol takımı ve İran erkekler milli plaj hentbol takımı da Asya Şampiyonasını kazanarak dünya şampiyonalarına katılma hakkını elde etti.

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