30 Oca 2022 12:40
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İran'ın Asya Hentbol Şampiyonası'ndaki rakibi belli oldu

İran'ın Asya Hentbol Şampiyonası'ndaki rakibi belli oldu

Tahran, İRNA- Suudi Arabistan milli hentbol takımı Asya Şampiyonası yarı final maçında Bahreyn'e mağlup olunca, eleme maçına çıkarak İran ile tekrar karşı karşıya gelecek.

2022 Asya Hentbol Şampiyonası'nın yarı final maçı Suudi Arabistan ve Bahreyn takımları arasında yapıldı. Bahreyn ekibi ev sahibini 29-20'lik bir skorla mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Milli hentbol takımımız ise daha önce Katar'a 34-19 yenilerek tekrar Suudi Arabistan ile karşılaşmaya hak kazandı. İran takımı bu yarışmanın grup aşamasında Suudi takımı ile aynı grupta yer almış ve bu takımı 24 - 20 mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu maçların klasman maçları Pazartesi günü 16:30'da yapılacak. Katar ile Bahreyn arasındaki final maçı ise Pazartesi günü 18:30'da oynanacak.

20. Asya Erkekler Hentbol Şampiyonası, 18 Ocak'tan itibaren 17 takımın katılımıyla Suudi Arabistan'ın Dammam şehrinde düzenlenmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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