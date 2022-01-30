İran'ın Asya Hentbol Şampiyonası'ndaki rakibi belli oldu

2022 Asya Hentbol Şampiyonası'nın yarı final maçı Suudi Arabistan ve Bahreyn takımları arasında yapıldı. Bahreyn ekibi ev sahibini 29-20'lik bir skorla mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Milli hentbol takımımız ise daha önce Katar'a 34-19 yenilerek tekrar Suudi Arabistan ile karşılaşmaya hak kazandı. İran takımı bu yarışmanın grup aşamasında Suudi takımı ile aynı grupta yer almış ve bu takımı 24 - 20 mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu maçların klasman maçları Pazartesi günü 16:30'da yapılacak. Katar ile Bahreyn arasındaki final maçı ise Pazartesi günü 18:30'da oynanacak.

20. Asya Erkekler Hentbol Şampiyonası, 18 Ocak'tan itibaren 17 takımın katılımıyla Suudi Arabistan'ın Dammam şehrinde düzenlenmektedir.

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